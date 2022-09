Klötze: Betrieb muss nach 42 Jahren schließen - Nudeln und Milchreis sind endgültig aus

Nach 42 Jahren stellt Menü Wille seinen Geschäftsbetrieb in Klötze ein. Um die Firma weiter erfolgreich zu führen, müssten die Mittagstischpreise um fast das Doppelte steigen.

Carola Wille und ihr Sohn Tino servieren am 16. September zum letzten Mal Mittagsgerichte. Dann können die Klötzer keine Mahlzeiten mehr bei Menü Wille an der Breiten Straße kaufen. Mit der Schließung geht eine 42-jährige Firmengeschichte zu Ende.

Klötze - Mittagsgerichte doppelt so teuer wie bisher – das würde in Klötze nicht funktionieren. Darin sind sich Carola und Tino Wille sicher. Aus diesem Grund schließen sie zum 16. September das Caterergeschäft Menü Wille an der Breiten Straße 61.