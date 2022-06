Gebühren für Friedhöfe der Stadt Klötze steigen drastisch

Neuferchau - Nun ist es offiziell: Einwohner sollen für die Nutzung der kommunalen Friedhöfe in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze in Zukunft tiefer in die Tasche greifen. Die Mitglieder des Stadtrates verabschiedeten bei ihrer Sitzung am Mittwoch im Neuferchauer Saal die überarbeitete Gebührensatzung für die Friedhöfe. Im Vergleich zur bisherigen Regelung sollen die Gebühren zum Teil um ein Vielfaches steigen. Die Gebühren waren vor zwei Wochen im Hauptausschuss erstmals öffentlich vorgestellt worden.