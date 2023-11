KUNRAU - . „Wir dürfen menschlichem Leid gegenüber nie gleichgültig sein“, mahnte Kunraus Ortsbürgermeister Frank Bartels Sonntagmorgen am Kriegerdenkmal in der Ortsmitte, als er gemeinsam mit Vertretern des Ortschaftsrates und Einwohnern der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedachte.

„Es geht um das Nicht-Vergessen und das Mahnen! Die politischen Ereignisse in der Welt zeigen, dass Frieden ein privilegiertes Gut ist, welches es stets zu schützen gilt. Ein soziales und friedliches Mit- und Füreinander ist ein Ziel, welches wir erreichen und bewahren möchten“, so Bartels, der bedauerte, dass momentan in vielen Ländern auf der Welt gekämpft werde. So seien zahlreiche, jahrzehntelange Konflikte sowie politische und wirtschaftliche Turbulenzen Gegenstand des täglichen Geschehens.

Bartels appellierte: „Wir sollten uns stets die weisen Worte Mahatma Gandis vor Augen führen: ,Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn der Friede ist der Weg.“ Diese Erkenntnis sei aktueller denn je. „Wir als mündige Bürger müssen reagieren, wenn Bürgerrechte missachtet werden. Wir müssen stets den Frieden bewahren und aktiv dafür eintreten.“ So mahne auch der Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhan, „dass die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit eine Voraussetzung für ein friedliches Miteinander ist“.

Das Anliegen des Volkstrauertages sei Versöhnung und Verständigung der Menschen über politische und kulturelle Grenzen hinweg und gemeinsames Erinnern. „Daher lasst uns nun gemeinsam derjenigen gedenken“, so Bartels, ehe Michael Grabenstein und Kay Krieger vom Ortschaftsrat den Kranz niederlegten. Ein Bläser-Duo und der Männergesangsverein gaben der Gedenkfeier einen würdevollen Rahmen. Auch in anderen Orten der Einheitsgemeine wurden Kränze an Denkmälern niedergelegt.