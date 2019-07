Bereits seit längerer Zeit steht der Turm der Wenzer Kirche schief. Jetzt wächst die Gefahr.

Wenze l Der schiefe Turm der Wenzer Kirche sorgt bei den Verantwortlichen schon seit längerer Zeit für Stirnrunzeln. 2012 hatten Statiker festgestellt, dass sich der Turm zur Seite neigt. Dieses Risiko wird nun immer größer. Im April schlug Pfarrer Thomas Piesker das erste Mal Alarm, nachdem ein Fachmann „Gefahr im Verzug“ meldete und davor warnte, dass Teile herunterfallen und Passanten verletzten könnten. Darum wurde der Turm in einem Vier-Meter-Radius eingezäunt.

Doch diese Sicherungsmaßnahme könnte jetzt vielleicht nicht mehr ausreichen. Wie Pfarrer Piesker im Gespräch mit der Volksstimme berichtete, habe er sich den Turm am Montag mit dem Kirchenältesten nochmal angeschaut. Ergebnis: „Es gibt Anzeichen, dass sich der Turm bewegt“ und auf die Landesstraße 20 kippen könnte. Deshalb habe er sofort die Stadt Klötze und das Kreiskirchenamt in Salzwedel informiert.

Die Stadt Klötze wiederum, so erfuhr die Volksstimme, schaltete den Altmarkkreis Salzwedel ein. Dieser erinnert durch seine Pressestelle an den schon von Piesker erwähnten Ortstermin am 4. April, bei dem durch einen Sachverständigen auf die akute Gefährdung des Glockenturmes hingewiesen worden sei. Man habe sich darauf verständigt, das Geläut nicht mehr zu betätigen, den Turm gegen unbefugtes Betreten zu sperren und den Turm an der West- und der Nordseite zeitnah abzusteifen. Für die Gefahrenabwehr, so heißt es vom Kreis, sei stets der Grundstückseigentümer verantwortlich. Dieser habe die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. „Ein Einschreiten der Behörde wird notwendig, wenn der Eigentümer dieser Pflicht nicht nachkommt“, teilte Kreis-Pressesprecherin Birgit Eurich mit.

Derweil zeigte sich Superintendent Matthias Heinrich auf Nachfrage etwas ratlos. „So was hatten wir noch nicht.“ In dieser Woche solle es einen weiteren Ortstermin geben.

Sein Baureferent Rainer Wellkisch hatte bereits betont, dass an einer Sanierung des Kirchturms kein Weg vorbeiführe. Allerdings müsse zunächst die Finanzierung geklärt werden. Der Wenzer Kirchturm war anno 1736 errichtet worden, das Kirchenschiff folgte erst 32 Jahre später, 1768.