Gegen den Krebs: Feuerwehr-Grenztour stoppt im Klötzer Ortsteil Jahrstedt

Bei der Feuerwehr-Grenztour liefen zwölf Feuerwehrleute aus ganz Deutschland, um auf Krebs aufmerksam zu machen. Am Freitag war Jahrstedt das Ziel. In der Dorfmitte wurde er mit Beifall empfangen.

Jahrstedt - Erschöpft, aber glücklich werden am heutigen Montag zwölf Feuerwehrleute in Lübeck ankommen. Hinter ihnen liegen dann 1200 Kilometer in zehn Tagen, absolviert in voller Montur mit Uniform, Helm und Atemschutzgerät. In Jahrstedt erzählten sie über Gründe und Ziele.