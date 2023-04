Um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen sich Eltern in Hohenhenningen. Sie weisen auf Raser an der Bushaltestelle hin und wünschen sich eine Tempo-30-Beschilderung.

Besorgt um Kinder-Sicherheit - Eltern fordern Tempo 30 an Bushaltestelle

Raser in Hohenhenningen

Wenn Claas (von links), Carlo, Luisa und Oda an der Ortsdurchfahrt (K 1393) in Hohenhenningen auf den Bus warten, müssen sie auf Raser aufpassen.

Hohenhenningen - Um die Kinder vor Rasern auf der Ortsdurchfahrt (L 20) zu schützen, wollen die Bürger in Trippigleben erreichen, dass zumindest am Spielplatz ein Tempo-30-Schild aufgestellt wird. Das gleiche Ziel wird in Hohenhenningen verfolgt. Auch dort sorgen sich Eltern um ihren Nachwuchs.