In Klötze hat es nach dem Verbrechen an der 19-jährigen Kezhia eine bewegende Anteilnahme gegeben. Der Sportverein plant ein weiteres Gedenken.

Klötze - Eine überwältigende Anteilnahme erlebte die Familie der getöteten Kezhia H. am Wochenende. Hunderte Menschen aus der gesamten Altmark, dem Bördekreis und aus Niedersachen haben an der extra aufgebauten Gedenktafel auf dem Mittelkreis des Klötzer Sportplatzes Abschied von der 19-Jährigen genommen. „Wir können einfach nicht begreifen, was mit Kezhia passiert ist. Sie war immer so fröhlich und hat sich um die Kinder im Verein gekümmert“, sagte eine junge Frau. Eltern waren mit ihren Kindern gekommen, die von Kezhia betreut worden waren. Beim Anblick der Bilder von der jungen Frau auf der Tafel kamen vielen die Tränen. Eine Anwesende drückte laut aus, was viele dachten: „Warum musste Kezhia sterben?