Grenzöffnung Hanum/Zasenbeck bietet Anlass zur Freude auch in Corona-Zeiten

Zasenbeck/Hanum - Statt mit einer großen Feier im Saal musste auch in diesem Jahr die 32. Wiederkehr der Grenzöffnung zwischen Hanum und Zasenbeck coronabedingt im kleineren Rahmen begangen werden. Als Treffpunkt bot sich der Parkplatz an der Ohrebrücke an, wo am 6. Januar 1990 um 9.30 Uhr der bis dahin unüberwindliche Grenzzaun durchschnitten wurde und die Einwohner der beiden Nachbarorte wieder zueinander kommen konnten.