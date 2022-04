Grünes Licht für Klötzer Ortsfeuerwehren: Der Weg zum Zusammenschluss ist frei

Der Klötzer macht den Weg frei für die Gründung von Löschgruppen. So soll die Trippiglebener Wehr als Löschgruppe an die Ortsfeuerwehr Wenze angegliedert werden. In Röwitz und Neuferchau sollen Löschgruppen für Kusey gebildet werden.

Neuferchau - Der Weg für die Gründung der ersten Feuerwehr-Löschgruppen in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze ist frei. Während ihrer jüngsten Sitzung entschieden die Mitglieder des Klötzer Stadtrates einstimmig, dass sich drei kleinere Wehren ab dem 1. Januar 2022 mit anderen Ortsfeuerwehren zusammenschließen dürfen. So soll einmal die Trippiglebener Wehr als Löschgruppe an die Ortsfeuerwehr im Nachbardorf Wenze angegliedert werden. Außerdem sollen Löschgruppen in Röwitz und Neuferchau gebildet werden, die in Zukunft zur Kuseyer Ortsfeuerwehr gehören sollen.