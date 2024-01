Hanumer und Zasenbecker feierten gemeinsam an der Ohrebrücke den 34. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen ihren beiden Orten. Pastor Florian Herterich erinnerte daran, dass Einheit nicht Gleichmacherei bedeutet.

Mit einer Andacht auf dem Parkplatz hinter der Ohrebrücke erinnerten Hanumer und Zasenbecker an den Augenblick vor 34 Jahren, als die bis dahin unüberwindbare Grenze zwischen ihren beiden Dörfern geöffnet wurde.

HANUM/ZASENBECK. - Auch nach 34 Jahren haben die Einwohner der beiden Nachbardörfer Hanum und Zasenbeck das Wunder der Grenzöffnung und den Fall von Mauer und Stacheldraht, die sie jahrzehntelang trennten, nicht vergessen. Mehr als 40 von ihnen kamen am Sonntagnachmittag auf den Parkplatz an der Ohrebrücke, um an die Ereignisse vom 6. Januar 1990 auf ihre Art und Weise zu erinnern zu erinnern.