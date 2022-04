Hat die Stadt Klötze kein Interesse am Kunrauer Freibad? Förderverein will Antworten

Kunrau - In der Saison 2021 blieb das Kunrauer Freibad geschlossen. Die Filteranlage fehlte. Wie sieht nun die Zukunft der Freizeiteinrichtung aus? Diese Frage stand bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Schwimmbad Kunrau am Sonnabendnachmittag im örtlichen Sportzentrum im Raum. „Wir fangen wieder von vorne an, wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagte der Vereinsvorsitzende Robert Liebelt. Vertreter der Stadt waren nicht zur Versammlung gekommen, was zeige, dass wohl kein Interesse am Verein bestehe, stellte Robert Liebelt fest. Eine Einladung an die Stadt sei erfolgt, wie es hieß.