Lukas Wille aus Seehausen heißt der Sieger beim gestrigen Vorausscheid in der Sparte Forstwirtschaft in Klötze. Er setzte sich denkbar knapp vor dem Henninger Forstwirtlehrling Felix Gäbel durch.

Hauchdünner Sieg für Lukas Wille in Klötze

Sara-Kim Kieselbach beim Kettenwechsel an einer Motorsäge. Ausbilder Roland Schuppe stoppte die Zeit. Kieselbach war neben Beata Polczynska eine von insgesamt zwei Frauen, die sich gestern an dem Vorausscheid im Klötzer Forstamt beteiligten.

Klötze - Es war das sprichwörtliche Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sieger Lukas Wille und dem Zweitplatzierten Felix Gäbel beim ersten Vorausscheid in der Sparte Forstwirtschaft im Betreuungsforstamt Klötze. Beide lösten damit ihr Ticket für die Teilnahme am zweiten Vorausscheid des Landes im Frühjahr in Iden.