Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze/Salzwedel - Völlig aufgelöst betritt Erna Müller (Name geändert) die Redaktion der Klötzer Volksstimme. In den Händen hält sie einen Flyer. „Das Phänomen Bruno Gröning“ steht darauf geschrieben. Das ist der Titel einer Dokumentation. Die Frau warnt vor dem Film und dem Freundeskreis. Warum das so ist und was Polizei und Freundeskreis dazu sagen.