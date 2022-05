Henning Stein zum Ehrenmitglied ernannt

Mit nur leicht verändertem Vorstand und einem neuen Ehrenmitglied geht der Männerturnverein (MTV) Beetzendorf in das 142. Jahr seines Bestehens. Die Bilanz fällt trotz der Corona-Zwangspause positiv aus.

Beetzendorf - Sechs Jahre war Henning Stein Vorsitzender des Männerturnvereins (MTV) von 1880 Beetzendorf, doch das Engagement des 79-jährigen Beetzendorfers für den Sport in seiner Heimatgemeinde reicht weit länger zurück. Seit 1971 ist Stein MTV-Mitglied. „Bürgermeister Hannes Weyl hat zu mir gesagt: Du musst in den Verein eintreten. Das habe ich dann auch gemacht“, erinnerte sich der Beetzendorfer ebenso wie an den Bau des Sportplatzes, der 1978 vollendet war und bei dem er sich engagierte.