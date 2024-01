Seit 2011 kümmert sich die Klötzerin Daniela Jährig in Nepal um die Ärmsten der Armen. Trotz aller Krisen und Katastrophen gibt sie nicht auf.

Eine Klötzerin in Nepal

Beim LiScha-Verein von Daniela Jährig aus Klötze geht es um die Ärmsten der Armen in Nepal. Die Arbeit als Schneiderin ist eine Möglichkeit, der Armut zu entkommen. Die Frauen nähen beispielsweise die Schuluniformen für die Kinder.

Klötze/Nepal. - Schon seit 2011 hat Daniela Jährig aus Klötze ihren Lebensmittelpunkt in Nepal. Zusammen mit ihrem Mann Steffen Schöley und dem von ihnen gegründeten LiScha-Verein kümmert sich die Altmärkerin dort um die arme Landbevölkerung. Trotz der Zeitnot versucht Daniela Jährig, den Kontakt zur alten Heimat nicht abreißen zu lassen. Sofern möglich, besucht sie jedes Jahr die Eltern in Klötze. Meist schauen Daniela Jährig und Steffen Schöley dann auch persönlich bei der Volksstimme vorbei. Daraus wurde diesmal nichts. Neuigkeiten aus Nepal gibt es dennoch, per E-Mail.