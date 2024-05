Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze. - In der evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze ist immer etwas los. Von vormittags bis abends. Regelmäßig verausgaben sich (überwiegend Frauen) in Fitness-Kursen, gehen Mädchen und Jungen in die Kinderkirche und üben die Klötzer Jagdhornbläser. In größeren Abständen gibt es Männer- und Frauenfrühstücke sowie Treffen von Selbsthilfegruppen. Und ab und an geht es künstlerisch zur Sache. So wie jüngst, als zum Abendkurs „Porträtzeichnen“ eingeladen wurde. Da glich ein Raum der Einrichtung an der Oebisfelder Straße einem Atelier.