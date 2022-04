Im Böckwitzer Grenzmuseum gibt es zum Tag der Deutschen Einheit Suppe statt Stacheldraht

Für den 3. Oktober hat der Böckwitzer Museumsverein ein buntes Programm organisiert. Wer möchte, darf sich am Sonntag auf einen Mix aus Wanderung, Radtour, Gottesdienst, Musik und Lesungen freuen.

Böckwitz - „Zusammenwachsen“, unter diesem bewährten Motto steht auch in diesem Jahr der Einheitsfeiertag am kommenden Sonntag, 3. Oktober, im Böckwitzer Grenzmuseum. „Wir haben ein buntes Programm entwickelt, das sich mit Elementen aus Natur, Geschichte und Kultur so vielfältig zeigt wie die Aktivitäten unseres Vereins“, teilt Vorsitzende Verena Treichel mit.