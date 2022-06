Im Jübarer Ortsteil Hanum sollen sechs Wege ausgebaut werden

Seit 2015 läuft in Hanum das Bodenordnungsverfahren. Nachdem dier Ort komplett neu vermessen wurde, könnte in diesem Jahr mit dem Ausbau von Wegen und der Errichtung eines Regenrückhaltebeckens begonnen werden.

Hanum - Im Hanumer Bodenordnungsverfahren, das seit Dezember 2015 läuft, könnte in diesem Jahr eine weitere Etappe eingeläutet werden. Nachdem bisher die einzelnen Grundstücke im Mittelpunkt standen, die 2021 komplett neu vermessen wurden, geht es jetzt an den Wege- und Landschaftsbau. „Ich hoffe, dass wir damit in diesem Jahr vorankommen und Hanum der nächste Ortsteil unserer Gemeinde ist, der von der 90-prozentigen Förderung profitiert und erneuerte Wege bekommt“, erklärte Bürgermeister Carsten Borchert.