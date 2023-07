Klötze - Sommer, Sonne, die Ferien stehen kurz bevor. Und an was denkt man da in Klötze? An den Weihnachtsbaum. Das klingt verrückt. Doch es gibt einen guten Grund dafür.

Groß war der Aufschrei, als in der Klötzer Stadtverwaltung vor wenigen Jahren beschlossen wurde, dass auf dem Lidl-Parkplatz kein Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Das traditionelle Fest ohne einen Baum am traditionellen Standort?

Klötzer finden sich mit Entscheidung der Verwaltung nicht ab

Damit wollten sich die Bürger nicht abfinden – und letztlich bekamen sie ihren Willen. „Ich habe nie verstanden, dass der Bürgermeister das so skrupellos abgelehnt hat, dort wieder einen Baum aufzustellen“, sagt Kay Knittel noch heute kopfschüttelnd. Mit seiner Theatergruppe kümmert er sich inzwischen darum, dass die Tradition erhalten bleibt. „Das ist wichtig für alle Klötzer, um die gemütliche, familiäre Zeit einzuläuten. Das habe ich letztes Jahr auch wieder an den leuchtenden Kinderaugen gesehen“, so Knittel.

Wird auch in diesem Jahr eine schöne Tanne am traditionellen Standort in Klötze stehen? Die Bürger können mit Spenden ihren Teil dazu beitragen. Archivfoto: Markus Schulze

Damit es damit auch in diesem Jahr wieder klappt, bereitet die Theatergruppe wie schon im vergangenen Jahr das sogenannte Baumleuchten vor und hat bereits jetzt Spendenboxen aufgestellt. „Spendet und zeigt damit der Stadt, dass es gewollt ist, dass dieser Baum etwas Wichtiges ist“, ruft Knittel seine Mitbürger auf. Die Boxen befinden sich in der Volksbank Südheide-Isenhagener Land, Bäckerei Saumsiegel, Bäckerei Förster, der Altmark-Apotheke, Stadt-Apotheke, Bistro „Stand by“ und bei der Firma Harlem.

Weihnachtsbaum gesucht

Gespendet werden kann aber auch ein Baum. Den sucht Knittel nämlich noch. Mindestens 14 Meter hoch sollte er sein und natürlich schön gewachsen. Wer solch ein Exemplar bei sich zu stehen hat und vielleicht ohnehin loswerden möchte, der kann sich gern bei ihm melden.

Mit Unterstützung von Sponsoren und dem Ortschaftsrat soll es auch wieder das „Baumleuchten“ geben, bei dem zu Beginn der Adventszeit die Lichter der geschmückten Tanne zum ersten Mal entzündet werden. Dafür hat sich die Theatergruppe einiges als Rahmenprogramm überlegt. Bei weihnachtlicher Musik soll es Bratwurst und Getränke wie Glühwein, Kinderpunsch und Kakao geben. Auch die Schulen und Kitas möchte Knittel mit ins Boot holen. Die Schüler könnten mit Waffelverkäufen ihre Klassenkasse aufbessern, die Kita-Kinder weihnachtliche Lieder singen. Auch über die Teilnahme von Chören würde er sich freuen. „Alle sollen mit einbezogen werden, darum geht es“, so Knittel.

Freude der Klötzer und Kinder als Lohn für die Mühen

Im vergangenen Jahr habe es eine große, positive Resonanz gegeben. „Das ist unser Lohn und ich freue mich, dass ich mich bei solchen Sachen unheimlich auf meine Truppe verlassen kann.“

Eine Konkurrenzveranstaltung zum Weihnachtsmarkt, den die Theatergruppe auch lange Zeit durchführte, soll das Baumleuchten übrigens nicht werden. „Ich hoffe, dass der Markt trotzdem gemacht wird. Das kam ja letztes Jahr auch sehr gut an. Und nur so bekommen wir mehrere Veranstaltungen hin – wenn mehr Leute Verantwortung übernehmen“, hofft der Kandidat für das Bürgermeisteramt, dass sich mehr kulturelle Höhepunkte für die Stadt entwickeln.