Demografischer Wandel Im Klötzer Ortsteil Immekath weiß man, wie es geht

Die Kernstadt Klötze und der Ortsteil Immekath sind die einzigen Orte in der Einheitsgemeinde, in denen sich die Einwohnerzahl im ersten Halbjahr 2023 erhöht hat. Klötze konnte elf neue Einwohner begrüßen, in Immekath sind es acht.