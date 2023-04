Das Parkproblem vor dem Lockstedter Feuerwehrgerätehaus ist beseitigt. Ein Schild sorgt dafür, dass die Fläche von Einheimischen nicht mehr zugeparkt wird und die Kameraden ungehindert zu den Einsätzen und Diensten einen Stellplatz am Depot finden.

Lockstedt - Parken am Lockstedter Feuerwehrgerätehaus war für die Lockstedter Kameraden auf dem Weg zum Einsatz oder Dienst immer ein großes Problem. Im Ernstfall, wenn jede Sekunde zählt, mussten die Männer oft weite Wege in Kauf nehmen, weil sie ihren Wagen nicht in unmittelbarer Nähe des Depots abstellen konnten. Denn auf diesen Flächen hatten Einheimische ihre Autos abgestellt und blockierten somit Parkplätze für die aktiven Kameraden bei ihren Einsätzen, aber auch zu den technischen Diensten und anderen Zusammenkünften.