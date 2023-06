Mit dem neuen Schuljahr werden auch die Kuseyer Grundschüler im Kunrauer Hort betreut, weil ihre Einrichtung zum 31. Juli komplett schließt. Die Eltern machen sich Sorgen, wie ihre Sprösslinge nach der Betreuung wieder in die Wohnorte zurückkommen und ob die Kapazitäten in Kunrau überhaupt ausreichen.

Die Kuseyer Schüler müssen ab August mit dem Bus zur Kunrauer Grundschule fahren. Offen sind noch die Zeiten und wann die Mädchen und Jungen nach der Hortbetreuung wieder in ihre Wohnorte gebracht werden. Das soll rechtzeiig zum Schulbeginn geklärt werden, verspricht der Bürgermeister.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klötze/Kusey/Kunrau - Reichen die Plätze im Kunrauer Hort ab dem neuen Schuljahr für die Betreuung aller Kinder aus? Diese Frage stellte der Kuseyer Stadtrat Thomas Mann während der jüngsten Stadtratssitzung in Richtung Bürgermeister Uwe Bartels. Der gab die Frage an den zuständigen Sachgebietsleiter Christopher Schürz weiter. Wie er Thomas Mann und auch den Stadtrat informierte, sind für das kommende Schuljahr 143 Mädchen und Jungen für eine Hortbetreuung angemeldet. Vom Jugendamt des Altmarkkreises, so Schürz, liegt eine Genehmigung für die Betreuung von 150 Grundschülern vor. Das heißt, es gibt einen Puffer von sieben Plätzen.