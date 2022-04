Immekath: In Klötzes Ortsteil ist das Rezept für Heringssalat über 200 Jahre alt

Silvester und Heringssalat. Das hat seit zwei Jahrhunderten im Immekather Gasthaus Zu den Linden Tradition. So auch heute. Die Köche verraten das Rezept.

Christel Zeitz (rechts) und Karola Lindner verkosten ihren selbst hergestellten Heringssalat. In diesem Jahr war die Nachfrage so groß wie schon lange nicht mehr. Zehn Kilogramm haben die beiden Frauen gestern angefertigt.

Immekath - So groß war die Nachfrage nach dem selbst hergestellten Heringssalat der Familie Zeitz in Immekath schon lange nicht mehr. Silvester und Heringssalat: Das ist in der Gaststätte Zu den Linden seit vier Generationen Tradition. Diese wurde gestern von Seniorchefin Christel Zeitz und ihrer helfenden Hand, Karola Lindner, fortgesetzt.