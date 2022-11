Immekather Eltern stemmen sich gegen Schulumzug nach Kunrau

Immekath - Die Katze ist aus dem Sack: Künftig sollen die Kinder, die bisher in Kusey unterrichtet wurden, in Kunrau zur Schule gehen. So sieht es der Satzungsentwurf für die neuen Schulbezirke vor, der am 14. Dezember im Klötzer Stadtrat zur Beschlussfassung ansteht. Doch damit sind viele Eltern nicht einverstanden.