Immer freitags ist im Sportlerheim was los

Am Kickertisch im Spieleraum des Jugendklubs ging es am Eröffnungstag gleich zur Sache. Auch eine Dartsscheibe und ein Billardtisch stehen hier für die Kinder und Jugendlichen bereit.

BEETZENDORF. - Für Kinder und Jugendliche gibt es in Beetzendorf jetzt wieder einen festen Anlaufpunkt. Seit dem 1. November hat der neue Jugendklub in der ehemaligen Sportlerklause am Sportplatz geöffnet.