In der Kita in Rohrberg sieht es derzeit eher nach Abbruch aus, als nach Sanierung

Walter Mogk

Rohrberg 410.700 Euro sollte die brandschutz- und elektrotechnische Sanierung der Rohrberger Kindertagesstätte Schoorbergzwerge laut letzter Schätzung kosten. Doch damit wird die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf als Träger der Einrichtung wohl nicht hinkommen. Grund: Wie bei jedem Altbau - dieser stammt aus den 30er Jahren - offenbart sich das Ausmaß möglicher Schäden erst dann, wenn die Bauarbeiten beginnen und man hinter die Fassade schauen kann. Und da gab es auch in Rohrberg unangenehme Überraschungen. „Die Wände waren alle mit Paneele abgedeckt, stellenweise dreimal übereinander genagelt“, berichtete VG-Bürgermeister Michael Olms von den Entkernungsarbeiten. An den Außenwänden liegt das blanke Fachwerk frei.

Und auch die Decken erwiesen sich maroder als zunächst gedacht. „Wir mussten sie bis auf die Rohdecke runterbrechen“, so Olms. Derzeit würde es sich mehr um Abbruch- als um Wiederherstellungsarbeiten handeln. Allerdings habe das Ganze auch einen positiven Nebeneffekt. „Wir können die Isolierung und Wärmedämmung im Deckenbereich besser verlegen und so einige Zentimeter dazu gewinnen“, erklärte der VG-Chef.

Wie viel an Mehrkosten auf die Verbandsgemeinde zukommen werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Mit dem Trockenbauer habe es einen Vor-Ort-Termin gegeben, seine Einschätzungen werden in die neue Kostenkalkulation mit einfließen. Und auch den Ausschuss- und Fraktionsvorsitzenden des VG-Rates hat Olms die Situation auf der Baustelle bei einer Besichtigung am 20. April vor Augen geführt.

Bürgermeister ist dennoch zuversichtlich

Trotz der Schwierigkeiten ist der Verbandsgemeinde-Bürgermeister aber zuversichtlich, dass der angestrebte Endtermin der Sanierung Ende Oktober eingehalten werden kann. „Davon gehe ich weiter aus“, meinte Michael Olms. Zumal es derzeit glücklicherweise auch keinerlei Schwierigkeiten bei der Materialanlieferung gebe.

Das gesamte Gebäude, das einst als Einfamilienhaus gebaut wurde, muss in Sachen Brandschutz und Elektroinstallation auf den neuesten Stand gebracht werden. Entsprechende Mängel wurden bei Überprüfungen in den vergangenen Jahren festgestellt. 2019 stand die Kita sogar unmittelbar vor der Zwangsschließung. Erst nachdem die VG Sofortmaßnahmen zugesichert und eingeleitet hatte, konnte diese abgewendet werden. So wurden damals unter anderem zusätzliche Flucht- und Rettungswege geschaffen, die in einigen Räumen fehlten.

Eine Kita nach heutigem Standard kann das Schoorbergzwerge-Haus angesichts der baulichen Gegebenheiten aber auch durch die Sanierungsarbeiten nicht werden. „Wir erhalten nur den Bestand“, betonte Michael Olms. Gleiches werde in Tangeln und Ahlum notwendig. Die von der VG einst angestrebte Lösung, eine gemeinsame Kita neu zu bauen, wurde vom Rat 2018 abgelehnt.