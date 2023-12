Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jahrstedt. - Einwohner Karl-Heinz Schmidt machte während der letzten Stadtratssitzung unter Regie von Bürgermeister Uwe Bartels in Jahrstedt seinem Ärger Luft. Denn die Straßenlampen an der Braunschweiger Chaussee in Jahrstedt leuchteten in diesem Herbst nach der Zeitumstellung noch gar nicht, kritisiert er gegenüber dem scheidenden Stadtoberhaupt.