In Klötze tauschen Pilzberater aus Sachsen-Anhalt ihre Erfahrungen aus

Zu ihrer Herbsttagung haben sich am Wochenende mehr als 60 Pilzberater in Klötze getroffen. Die ehrenamtlichen Experten geben Laien gerne Auskunft, müssen dazu aber sehr viel über Pilze wissen.

Pilzberater und solche, die es werden wollen, trafen sich am Wochenende in Klötze zu einer Tagung. Rund um Klötze wurden weit mehr als 100 Pilze gesammelt und bestimmt, hier von Gerhard Schnüber (von links), Florian Pietschker und Stefan Fischer.

Klötze - Der Landesverband der Pilzsachverständigen hat am Wochenende in Klötze getagt. Zu den Aufgaben der ehrenamtlichen Experten gehört es, die Menschen zu beraten. Dazu müssen die Berater ständig geschult werden. Denn allein in Sachsen-Anhalt sind bis dato etwa 3500 verschiedene Pilze gefunden und bestimmt worden.