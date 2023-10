Um das Stölpenbad zu stärken und den Spaß am Schwimmen zu fördern, ist in Beetzendorf eine DLRG-Ortsgruppe gegründet worden. Und die hat mit dem ersten 12-Stunden-Schwimmen gleich für Furore gesorgt.

Beetzendorf - Gerade einmal ein paar Wochen ist es her, dass sich in Beetzendorf eine Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gegründet hat. „Wir sind zehn Gründungsmitglieder und einige mehr, die schon Interesse an einem Beitritt bekundet haben“, erklärte Bürgermeister Enrico Lehnemann, der selbst als Rettungsschwimmer in der DLRG aktiv ist.