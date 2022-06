Tag der ersten Hilfe Jeder kann Leben retten: Klötzer Notfallsanitäter spricht über seine Einsätze

Am heutigen 11. September, nämlich am zweiten Sonnabend im September, wird der Tag der Ersten Hilfe begangen. Jemand, der damit tagtäglich zu tun hat, ist Olaf Reek, stellvertretender Leiter der DRK-Rettungswache in Klötze. Volksstimme-Reporter Markus Schulze sprach mit ihm über Erste Hilfe, seinen Berufsalltag und seelische Belastungen.