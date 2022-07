Jetzt soll die Pächterin die Biker vertreiben

Neue Eskalation im Streit um die Westernstadt am Ahlumer See. Jetzt fordert die Gemeinde Pächterin Sybille Freitag dazu auf, für ein Verschwinden der Biker und der von ihnen errichteten Bauten zu sorgen. Durchsetzen soll diesen Anspruch die Verbandsgemeinde.

Die Biker des Harley-Davidson-Clubs Ragtag müssen weiter um ihre kleine Westernstadt am Ahlumer See bangen.

Ahlum/Rohrberg - Im Streit um die Westernstadt, die vor einigen Jahren ohne Baugenehmigung am Ufer des Ahlumer Sees entstanden ist und nach dem Willen der Behörden wieder verschwinden soll, bahnt sich eine neue Eskalation an. Jetzt will die Gemeinde Pächterin Sybille Freitag selbst in die Pflicht nehmen, für ein Verschwinden der Biker des Harley-Davidson-Clubs (HDC) Ragtag und ihrer Bauten zu sorgen. Eine entsprechende Handlungsermächtigung an die Verbandsgemeinde (VG) passierte am Montagabend bei zwei Gegenstimmen den Rohrberger Rat.