Eine Frau sieht in Neu-Ristedt drei Wölfe. Den Einwohnern ist mulmig zumute.

Nun ist der Wolf auch bei Neu-Ristedt – und erschreckte nah am Ort eine Joggerin.

Neu-Ristedt. - Der Wolf ist zurück. Die einen wollen ihn schützen, die anderen jagen. Die Volksstimme sprach mit Simone Seidel (Name geändert) aus Neu-Ristedt. Sie war kürzlich mit ihrem Partner zum Joggen. Plötzlich sahen sie drei Wölfe – und drehten gleich wieder um. Die Begegnung ereilte sich nur einen Kilometer von Neu-Ristedt entfernt. „Das ist ein komisches Gefühl“, sagt Simone Seidel. Sie gibt zu, „ein bisschen Angst zu haben“. Die Frau ist sich sicher, dass die Wölfe nicht mehr verschwinden. Weder aus Deutschland noch aus Neu-Ristedt. „Damit müssen wir leben.“ Aber was bedeutet das? „Wie soll man sich verhalten?“ Sie wandte sich an einen Jäger.