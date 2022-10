100. Geburtstag in Klötze - das Geheimnis von Ilse Langermann

Ihre 100 Jahre sieht man Ilse Langermann überhaupt nicht an. Im Kreise ihrer Familie feierte die Lockstedterin am Montag das seltene Jubiläum.

Klötze - Alkohol hat Ilse Langermann in ihren langen Leben selten getrunken. Am Montag gab es allerdings schon zum Frühstück ein Glas Champagner. „Schließlich wird nicht jeder 100 Jahre alt“, betonte sie gut gelaunt an ihrem Jubiläumstag in der Runde der geladenen Gäste. Ilse Langermann ist zudem die erste Lockerstedterin, die seit 1990 den dreistelligen Geburtstag feiern konnte.