Mehr als 8000 Besucher strömten 2018 in die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Die Einrichtung feiert im Mai 2019 ihr 25-jähriges Bestehen. Foto: Markus Schulze

Die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze hatte 2018 mehr als 8000 Besucher. Im Mai 2019 feiert die EFA ihren 25. Geburtstag.

Klötze l Seit dem 1. Januar ist Antje Kampe die alleinige Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. Zuvor hatte sie sich den Posten mit der langjährigen Chefin Thekla Putzke geteilt. Ebenjene trat am 18. Dezember 2018 bei der EFA-Weihnachtsfeier letztmals öffentlich in Erscheinung und ging Ende des Jahres in den Ruhestand. Kampe ist aber dankbar, dass ihr die Vorgängerin immer noch mit Rat und Tat zur Seite steht. „Sie ist oft hier oder ich rufe an“, erzählt Kampe im Gespräch mit der Volksstimme. Weil der Abschied von Putzke eher intern über die Bühne ging, soll sie am 11. Mai bei der Feier zum 25-jährigen Bestehen der EFA nochmal im größeren Rahmen gewürdigt werden, kündigt Kampe an. Sie weiß: „Frau Putzke hat unheimlich viel für die EFA bewirkt und eine Ära geprägt. Sie fehlt an allen Ecken und Enden.“

Treppe und Ausgang

Umso mehr muss sich Kampe an den Gedanken gewöhnen, in der EFA sozusagen den Hut aufzuhaben. „Das Gute ist, dass ich eine zweijährige Vorlaufzeit hatte“, sagt die Immekatherin, die seit dem 1. Januar 2017 in der EFA beschäftigt ist. Im ersten Jahr mit 15 Stunden pro Woche, im zweiten Jahr mit 17 Stunden pro Woche und nun in Vollzeit mit 40 Stunden pro Woche. Damit ist Kampe ausgelastet. Die Stelle als Sozialpädagogin an der Johannes-Gutenberg-Schule im niedersächsischen Rühen hat sie an den Nagel gehängt. Neben Antje Kampe gibt es in der EFA übrigens noch drei weitere hauptamtliche Kräfte. Das sind Petra Kampe, Simone Behr und Heidrun Ahrens.

Das Jahr 2018 war in der EFA auch von Bauarbeiten geprägt. Hauptsächlich stand der Brandschutz im Mittelpunkt. Dieses Jahr geht es weiter. Die Fördermittel, die über die Lokale Aktionsgruppe „Rund um den Drömling“ beantragt worden waren, wurden bewilligt. Von den Geldern soll nicht nur eine Treppe vom Obergeschoss in den Garten gebaut werden, sondern auch ein barrierefreier Ausgang im Erdgeschoss, zählt Kampe auf. Entstehen soll zudem ein neues Baby-Zimmer mit Fußbodenheizung und bodentiefen Türen. „All das gibt uns mehr Möglichkeiten zur Entfaltung“, freut sich die EFA-Leiterin. Gleichwohl sehnt sie sich nach dem Ende der Bauarbeiten, die mitunter allerlei Einschränkungen mit sich bringen. 2018 konnten deswegen einige Räume nicht genutzt werden. Anstelle der üblichen Kleiderbörse fand aufgrund der geringeren Platz- und Lagermöglichkeiten „nur“ ein Flohmarkt statt. Infolge der Umbauten wird das auch bei der nächsten Auflage am 13. April der Fall sein. Ansonsten geht Kampe davon aus, dass der Tagesablauf in der EFA von den Bauarbeiten nicht sonderlich beeinflusst wird.

Reges Interesse

Glücklich ist sie darüber, dass die Angebote in der EFA weiterhin gut angenommen werden. 2018 fanden 63 Kurse zu 22 verschiedenen Themen statt. Daran nahmen 2233 Personen teil. 5354 Besucher gab es bei regelmäßigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem Spielkreis, dem Ferienprogramm oder dem Frauenfrühstück. 854 Teilnehmer wurden bei sogenannten externen Treffen, zu denen beispielsweise Lektorentage oder Veranstaltungen mit Schulklassen und Kindergärten gehören, gezählt. Somit summierte sich die Gesamtbesucherzahl in der EFA auf 8441.

Das Angebot war 2018 erneut breit gefächert. Auf Anhieb beliebt war etwa der „Nappydancers“-Tanzkurs für Kinder im Alter von 20 bis 40 Monaten unter der Leitung von Susann Geburt. Eine ansprechende Resonanz gab es auch auf die Erste-Hilfe-Termine unter der Leitung von Lars Fricke, bei denen es um Notfälle im Säuglings- und Kindesalter geht, die Kurse zur Selbstwahrnehmung und Konzentration unter der Leitung von Christel Backs-Pacholik oder die Treffen unter dem Titel „Morgenstund hat Gold im Mund“ unter der Leitung von Kathrin Duhm, die sich um einen perfekten Start in den Tag mit Meditation, Frühstück und Sport drehen, um nur einige Beispiele zu nennen.

DELFi

Apropos Sport. Das ist das Metier von Antje Kampe, die als Sportwissenschaftlerin bei den Fitkursen und dem Muddi-Sport voll in ihrem Element ist. Außerdem hat sie sich zur DELFI-Gruppenleiterin ausbilden lassen. DELFi steht für Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, individuell, ist vergleichbar mit dem früheren Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) und gibt Eltern diverse Anregungen, um die Entwicklung ihres Babys spielerisch zu begleiten.

Nicht mehr im Hause, sondern umgezogen an die Hagenstraße, sind die Hebammen um Jana Reimann und Helen Benecke, die in der EFA aber auch künftig mit Kursen zur Geburtsvorbereitung oder Rückbildungsgymnastik präsent sein werden, wie Kampe mitteilt.

Offen für Ideen

„Gut aufgestellt“ sieht sie die Einrichtung im Bereich der Ehrenamtlichen mit Kräften wie Benita Ferchau und Hannelore Granzow. Ab März wird auch Jürgen Losch wieder im Hause sein, der von März bis November 2018 seinen Bundesfreiwilligendienst in der EFA absolviert hatte und danach Hausmeisterdienste verrichtete.

Antje Kampe betont, dass die EFA für Neues „immer offen“ ist. Wenn sie sich was wünschen dürfte, dann Referenten für Themen wie die musikalische Früherziehung von zwei- bis fünfjährigen Kindern. Wer auf diesem Gebiet zuhause ist oder andere Ideen hat, kann sich gerne in der EFA melden, Telefon 03909/27 15, E-Mail: efa-klz@t-online.de