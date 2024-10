In der Einheitsgemeinde Kalbe hat sich die Mobile Jugendarbeit der Arbeiterwohlfahrt, kurz Moby, etabliert. Sie wird in mehreren Ortschaften angeboten. Das Foto zeigt die zuständige Mitarbeiterin Elvira Chevalier (rechts) bei kreativen Aktivitäten mit Jugendlichen in Zethlingen.

Achivfoto: Doreen Schulze