Jugendtraum der Beetzendorferin soll am 6. März wahr werden

Mehr Angebote für alle Generationen in den Orten schaffen will die Beetzendorferin Nadine Sczyslewski im Falle ihrer Wahl zur Bürgermeisterin. Am 6. März stellt sich die 41-Jährige dem Votum der Bürger.

Beetzendorf - „Ich habe lange überlegt, ob ich diesen Schritt wage und hatte ein paar schlaflose Nächte“, bekennt Nadine Sczyslewski. Schließlich sei das Bürgermeisteramt, für das sie in Beetzendorf am 6. März kandidiert, mit viel Zeit verbunden. Und die ist bei der dreifachen Mutter, die als Lehrerin an den berufsbildenden Schulen in Stendal unter anderem angehende Bäcker und Fachverkäufer unterrichtet, knapp bemessen. „Dazu bin ich kommunal- und parteipolitisch völlig unbeleckt“, erzählt die 41-Jährige.