Die Feuerwehr in dem Klötzer Ortsteil wird zum 1. Mai eine Löschgruppe der Hohenhenninger Kameraden. Andreas Wernecke übernimmt die Verantwortung für neun Lockstedter Männer.

Kameraden im Klötzer Ortsteil sind nach langer Pause wieder im Einsatz

Feuerwehr in einem Dorf bei Klötze legt wieder los

In das Lockstedter Feuerwehrgerätehaus zieht ab 1. Mai mit der Löschgruppe wieder offiziell neues Leben ein.

Lockstedt/Hohenhenningen. - Die Lockstedter Feuerwehr lebt nach über einem Jahr Pause wieder auf. Zum 1. Mai werden die aktuell neun Kameraden unter Regie von Andreas Wernecke als Löschgruppe der Ortswehr Hohenhenningen angegliedert. So hat es am Dienstag der städtische Hauptausschuss mit Bürgermeister Alexander Kleine beschlossen. Damit wird die Tradition, die seit 1933 in dem Klötzer Ortsteil besteht, fortgesetzt.