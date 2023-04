Kampf um Gaststätte in Kusey

Wie geht es mit dem Braunen Hirsch in Kusey weiter?

Kusey - Am vergangenen Wochenende trat dort Bühnen-Reif aus Salzgitter auf, organisiert vom Turn- und Sportverein (TSV). „Wir wollten das eigentlich nicht machen“, verriet TSV-Vorsitzender Thomas Mann im Ortschaftsrat. Er selbst sei gegen die Theatervorstellung gewesen, habe sich aber der Mehrheit im Vorstand gebeugt. Viel lieber, so war seinen Worten zu entnehmen, hätte Mann gewartet, bis die Zukunft der Gaststätte mit Saal eindeutig geklärt ist. Mehrfach habe er in dieser Sache beim Klötzer Bürgermeister Uwe Bartels nachgefragt, ohne eine konkrete Antwort zu erhalten.