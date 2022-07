Kein Apenburger Burgfest mehr in der gewohnten Form

Das Apenburger Burgfest in seiner bisherigen Form ist Geschichte. Nach mehrmonatigem Streit mit der Schützengilde um die Ausrichtung der Veranstaltung zog die gemeinnützige Gesellschaft Siegel von Apenburg jetzt die Reißleine.

Das Apenburger Burgfest lockte seit 1998 jährlich tausende Besucher aus der gesamten Altmark an die Alte Burg. Vor allem für die Jüngsten wurde am ersten Septemberwochenende einiges geboten.

Apenburg - Nach drei Jahren Pause sollte am ersten Septemberwochenende eigentlich wieder das Apenburger Burgfest tausende Besucher an die Alte Burg locken. Die gemeinnützige Gesellschaft Siegel von Apenburg um Andreas Schwieger und seinen designierten Nachfolger Matthias Börner hatte dafür schon einiges vorbereitet und mit dem Aufwartungsbesuch von Kaiser Karl IV. beim Papst in Avignon auch ein historisches Thema gefunden.