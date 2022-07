Stöckheim - Als der Altmarkkreis mitteilte, dank zusätzlicher Mittel des Landes die Sanierung der Kreisstraße von Stöckheim nach Lüdelsen in Angriff nehmen zu wollen, keimte bei den Stöckheimern leichte Hoffnung auf. Vielleicht würde in diesem Zuge ja auch die Fahrbahn zwischen der Kreuzung in der Ortsmitte und dem Ortsausgang in Richtung Lüdelsen erneuert, die seit zehn Jahren für Ärger sorgt.