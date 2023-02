Klötze/Kusey - Einstimmig hatte sich der Hauptausschuss am 11. Januar für die 30 Hektar große Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (PV) in Kusey ausgesprochen; und zwar in der Annahme, dass der Kuseyer Ortschaftsrat dem Vorhaben positiv gegenübersteht. So lautete auch die Aussage von Ortsbürgermeister Norbert Nieder. Doch beim schriftlichen Votum, das der Kuseyer Ortschaftsrat vor dem Hauptausschuss aus Zeitnot gewählt hatte, war eine Stimme ungültig, wie es hieß. Deshalb befasste sich der Ortschaftsrat bei seiner Sitzung am 24. Januar erneut mit dem Thema. Und plötzlich wurde aus dem Ja zum Solarpark ein Nein.