Keine Ermittlungen gegen Ahlumerin: Weder Beleidigung noch Bedrohung

Ahlum - Hat die Ahlumerin Dorothee Heuer die Rohrberger Räte während der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung am 12. Mai „beleidigt und bedroht“, als sie Kritik am Umgang der Gemeinde mit der Westernstadt am Ahlumer See und der aus ihrer Sicht unzureichenden Einbeziehung der Ahlumer in die Zukunftspläne für das Gewässer übte? Sieben der elf Ratsmitglieder sahen das zumindest so und erstatteten Strafanzeige gegen sie. Doch die ist jetzt endgültig vom Tisch.