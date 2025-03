Zwei Jahre nach dem Mord an der damals 19-jährigen Klötzerin erinnern Freunde, Bekannte und die Mitglieder des VfB an die getötete junge Frau. Sie haben Blumen an der Sporthalle abgelegt.

Klötze. - „Du fehlst“ steht in schwarzer Schrift auf hellem Untergrund eines Erinnerungsbildes. Und: „Klötze weint“. Beides ist neben einem weiteren Bild an dem großen Begrüßungsschild vor der Zinnberghalle angebracht. Damit erinnern der Freundeskreis Kezhia sowie Bekannte und die Mitglieder vom Verein für Bewegungsspiele (VfB) seit dieser Woche an den zweiten Todestag von Kezhia. Am 4. März 2023 wurde die damals 19-Jährige mit 32 Messerstichen von Tino B. brutal getötet. Noch immer sind die Klötzer von der Tat geschockt. Allgegenwärtig ist der schreckliche Vorfall noch bis heute.