Das lange Warten hat ein Ende. Im zweiten Quartal soll in Klötze der Startschuss für das Mehrzweck- und Sozialgebäude im Geschwister-Scholl-Stadion erfolgen.

Klötze - Gesamtkosten in Höhe von 585.000 Euro sind im Haushaltsplan der Stadt Klötze für das Mehrzweck- beziehungsweise Sozialgebäude im Klötzer Stadion vorgesehen. Lange war es um das Vorhaben ruhig. Jetzt geht es aber voran. Wie Bürgermeister Uwe Bartels im Stadtrat berichtete, kann bald der Beschluss zur Auftragsvergabe gefasst werden. Eile ist geboten, weil die Fördermittel bis zum 30. November 2023 abzurechnen sind. Auf Nachfrage der Volksstimme kündigte der Bürgermeister an, dass der Baubeginn „im zweiten Quartal“, also zwischen April und Juni 2023, erfolgen soll.