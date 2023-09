Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jübar - Am Ende war es ein Gemeinschaftswerk der Einwohner der Gemeinde Jübar. Sowohl bei der Fertigstellung des generationenübergreifenden Spielplatzes in der Dorfmitte als auch bei dessen feierlicher Einweihung packten alle mit an. „Mein Herz blutet vor Freude, wenn ich das sehe. Alle haben an einem Strang gezogen, für unsere Kinder und alle Generationen“, zeigte sich Bürgermeister Carsten Borchert gegenüber der Volksstimme überwältigt.