Slalom laufen, über kleine Hürden springen, in Windeseile durch Kriechtunnel krabbeln – wer einmal erlebt hat, mit wie viel Eifer Kinder spielerisch sportlich aktiv werden und welche Freude sie daran haben, wünscht sich, dass sie möglichst oft und auch in der Freizeit dazu Gelegenheit bekommen. Entsprechend begehrt sind Plätze in so genannten Kindersportgruppen. In Klötze gibt eine solche derzeit nicht mehr. Was nicht am mangelnden Interesse von Kindern liegt, sondern an Erwachsenen, die die Gruppen betreuen. „Wir würden gerne wieder eine oder mehrere Kindersportgruppen gründen“, erklärt Steffi Schitteck vom Vorstand des VfB 07 Klötze, der derzeit acht Sparten unter seinem Dach vereint. Leider sei es bislang nicht gelungen, Sportbegeisterte aus dem Ort oder auch von außerhalb zu finden, die sich hier engagieren möchten. Deshalb erfolgte während des Aktionstages der Generationen auch der Aufruf, sich bei Interesse zu melden. Für weitere Informationen, auch welche Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung es gibt, steht Steffi Schitteck zur Verfügung. Telefon: 0390 2449. Foto: Meike Schulze-Wührl

Meike Schulze-Wührl