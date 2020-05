Auf eine spannende Geschichte blickt der Turn- und Sportverein Kusey. Mit Kindersportgruppen entwickelte sich der Verein in die Breite.

Kusey l Was wird wohl mal in der Chronik des Turn- und Sportvereins (TSV) 1919 Kusey über das Jahr 2020 zu lesen sein, als die Auswirkungen der Corona-Krise auch den traditionsreichen Verein trafen? Der Spiel- und der Trainingsbetrieb für alle Übungs- sowie Kindersportgruppen musste eingestellt werden. Doch komplett zum Stillstand gekommen ist das Vereinsleben nicht. Der stellvertretende Vorsitzende und Pressewart, Wolfgang Mosel, etwa nutzt die Zeit, um einen Blick in die Chronik zu werfen. Damit hatte er bereits anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Vereins, das im vergangenen Sommer groß gefeiert wurde, begonnen. Im heutigen Teil der unregelmäßigen Serie steht der Zeitraum von 1999 bis 2009 im Fokus. „Mit Badminton und den Kindersportgruppen als allgemeine Sportgruppen ging der TSV Kusey in den Jahren von 1999 bis heute neue Wege, um den Sport im Verein auch in die Breite zu entwickeln“, erklärte Wolfgang Mosel. Das Angebot des Vereins außerhalb des Wettkampfsports sei damit erweitert worden.

Mädchen und Jungen, die sich einst in den ersten Kindergruppen des TSV sportlich betätigten, sind heute längst erwachsen. Denn schon 2003 bildete sich das Angebot heraus. Zunächst, so erinnerte der stellvertretende Vorsitzende, kamen Kinder im Alter von drei bis acht Jahren zusammen. „Doch es zeigte sich, dass der Altersunterschied der Kinder zu groß war“, wusste Wolfgang Mosel. Klein und Groß wurden schließlich ab 2005 in zwei Gruppen aufgeteilt.

Familiensporttag hat bis heute Bestand

„Aus den Übungsgruppen heraus gelang es dem Verein, zwei Projekte zu entwickeln, die vom Landes-Sportbund gefördert wurden.“ Als Beispiel nannte Mosel die Teilnahme am Projekt „Sportkinder“ in den Jahren 2007 und 2008, die gemeinsam mit der Kuseyer Kita „Haus der Zwerge“ erfolgte. Neu war die Zusammenarbeit nicht. Verein und Kindertagesstätte hatten bereits seit 1999 „eine enge Kooperation“ gepflegt. Das machte sich bei dem Projekt bezahlt. „Insbesondere die kontinuierliche Weiterführung der im Jahr 2007 gebildeten Vorschulgruppe mit regelmäßiger wöchentlicher Übungszeit, jeweils montags, konnte als Erfolg verbucht werden“, freute sich Wolfgang Mosel.

Die Kuseyer Kita habe mit der Unterstützung des TSV ein wöchentliches Angebot für die Kinder der Einrichtung realisiert, welches Bestandteil des Projektes gewesen sei. Insgesamt vier Erzieherinnen aus der Kita arbeiteten an der Umsetzung des Projektes mit. Zusätzlich unterstützte der TSV die Einrichtung ab Mai 2008 personell bei der Gestaltung eines Sportvormittags, der von Erzieherinnen gestaltet wird. Grundlage dafür bildete eine Kooperationsvereinbarung.

Neue Kooperationsverträge sind unterschrieben

Geboren wurde im Rahmen des Projektes ebenfalls der mittlerweile traditionelle Familiensporttag, der von der Kita und dem Verein auf die Beine gestellt wird. Besonders an diesem Angebot, das bis heute jeweils am ersten Sonnabend im September stattfindet, ist, dass nicht nur die „Sportkinder“, sondern auch deren Geschwister und Eltern mitmachen können. Eine Zusammenarbeit gibt es außerdem zwischen dem TSV und der Kuseyer Grundschule. Im Schuljahr 2007/2008 brachten beide Partner das Projekt „Fit und Vital“ über die Bühne, wie der stellvertretende Vorsitzende erinnerte. Beim Landeswettbewerb „Schule und Verein“ machte sich das bezahlt. „Unsere Grundschule punktete vor allem mit ‚Fit und Vital‘, mit den Projekttagen, die sie selbst gestaltete sowie mit dem Kooperationsvertrag zwischen der Grundschule und dem TSV Kusey. Die Grundschule erhielt daher vom Kreis-Sportbund Altmark West eine finanzielle Zuwendung“, wusste Wolfgang Mosel zu berichten.

Gemeinsam mit der Grundschule gestaltete der Verein außerdem Projekttage im Mai 2007 und im September 2009. Dabei stellte der TSV seine Abteilungen und seine Geschichte vor. „Weiterhin unterstützt der TSV Kusey die Grundschule bei der Vorbereitung und Durchführung von Sportfesten und der Beantragung von Projekten.“ Im Gegenzug, so erklärte Wolfgang Mosel, fördere die Grundschule im Sportunterricht jene Sportarten, die der Verein anbietet, also Fußball, Tischtennis und Volleyball. Mehrfach waren die Mitglieder des TSV in der Schule zu Gast, etwa zur Einweihung der „VfL Wolfsburg Fan-Ecke“ oder zum Projekttag „Fit und gesund in die Weihnachtsferien“.

Laut einer Kooperationsvereinbarung, die im Sommer 2006 geschlossen wurde, erklärte sich die Bildungseinrichtung bereit, sich mit kulturellen Beiträgen an Vereinshöhepunkten zu beteiligen und die Geschichte des TSV zu erforschen, wusste der stellvertretende Vorsitzende. Im Oktober 2018 wurden bereits neue Verträge mit der Schule und der Kita geschlossen und die Zusammenarbeit damit für die Zukunft geregelt. Doch zwischen 1999 und 2009 passierte noch mehr im Verein. So bildete sich im Jahr 2004 die Badminton-Übungsgruppe. Dort, so Mosel, übten zunächst junge Sportlerinnen, die die Altmark aber aus beruflichen Gründen verlassen haben. Heute spielen Frauen am Dienstag Netzfederball.

