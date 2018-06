Die Indianer waren in der Lockstedter Kita los. Am Kindertag hatten sich die Mädchen und Jungen verkleidet und sangen gemeinsam ein Lied. Foto: Tobias Roitsch

Am 1. Juni wird jährlich der Kindertag gefeiert. Das war auch in den Kitas Steimke und Lockstedt sowie im Klötzer Spatzenest der Fall.

Steimke/Klötze/Lockstedt l Nanu, Cowboys und Indianer mitten in der Altmark? Tja, am Kindertag, der traditionell am 1. Juni in aller Welt gefeiert wird, ist offenbar alles möglich. Das gilt natürlich auch für die Kitas im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Klötze.

Zum Beispiel fand in der Steimker Einrichtung „Kinderglück“ ein Indianerfest statt. Die einen hatten sich als kernige Cowboys verkleidet, die anderen als Indianer mit Schmuck im Haar oder Kriegsbemalung im Gesicht. Es ging aber alles ganz friedlich zu. Gleich zum Auftakt des Festes gab es eine Schatzsuche. Der Schatz war von den Erzieherinnen sehr gut versteckt worden, doch Lina Otte bewies Spürsinn und entdeckte die Truhe mit den vielen Süßigkeiten. Im Anschluss konnten die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. So wurde aus dem Klettergerüst ein Fort, aus den Schlauchtunneln wurden Höhlen und aus der Schaukel ein Totempfahl. Und weil das Leben von Cowboys und Indianern ganz schön anstrengend ist und hungrig macht, wurde später noch der Grill angeheizt. Selbstverständlich kamen Büffel- und Bison-Würstchen auf den Rost.

Spende

Zum Wilden Westen wurde am Freitag auch das Gelände der „Purnitzrabauken“ in Lockstedt. Auch dort waren die Kita-Kinder an diesem besonderen Tag in Indianerkostüme geschlüpft. Gleich am Morgen gab es ein großes Geschenk für die Einrichtung: David Junghans und Heike Schulte vom Klötzer Edeka-Markt brachten eine Spende in Höhe von 1500 Euro vorbei. Ein Jahr lang hatten die Supermarktkunden dafür ihre Leergutbons gespendet, wie es hieß. Unterstützt worden seien so schon verschiedene Einrichtungen. Mit einem Teil des Geldes fahren alle Kinder am 14. Juni in den Salzwedeler Märchenpark, verriet Kita-Leiterin Evelin Kleinecke. Was mit dem Rest angeschafft werden soll, darüber wollen die Kolleginnen noch beratschlagen. Mit einem Lied bedankten sich die kleinen Lockstedter Indianer für das Geschenk.

Mit einem gesunden Frühstück starteten die Mädchen und Jungen in der Klötzer Kita Spatzennest in den Kindertag. Auf den Tisch kamen dabei auch einige süße Leckereien wie Nuss-Nougat-Creme oder Marmelade, aber auch andere Köstlichkeiten wie Waffeln und Leberwurst. Die Kinder durften sich aussuchen, was sie essen wollten. Hinterher herrschte dann große Aufregung im Spatzennest: Die Mädchen und Jungen hatten erfahren, dass ein Clown vorbeischauen und viele Späße machen wird. Und nach dem Mittagessen gab es für alle noch ein Eis als süße Überraschung.