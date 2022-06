Kita-Bau in Rohrberg: Sozialausschuss und Elternkuratorium kann sich umsehen

Rohrberg - Es ist laut am Mittwochmorgen in der Kindertagesstätte Schoorbergzwerge in Rohrberg. Der Grund dafür sind nicht die Kinder, die dort sonst betreut werden und vielleicht toben. Diese sind seit April in den Einrichtungen in Beetzendorf, Tangeln und Ahlum untergebracht. Vielmehr sind Mitarbeiter einer Salzwedeler Maurer- und Betonbaufirma in der Kita im Einsatz. Offene Böden prägen dort derzeit das Bild. Denn: Vor einigen Wochen wurde in den Fußbodenbalken der Gemeine Hausschwamm entdeckt. Genau das führt dazu, dass die Kosten fürs Sanieren der Räumlichkeiten auf bis zu 600.000 Euro gestiegen sind. Ursprünglich, so blickte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Olms vor Ort zurück, wurden 261.000 Euro für die Arbeiten im Haushalt eingeplant.