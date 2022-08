Kita-Mitarbeiterinnen ziehen im Klötzer Ortsteil Kusey in Neubau

Mehr als zwei Jahre hat es gedauert, aber nun ist der Neubau der Kindertagesstätte in Kusey vollendet. Was die Mitarbeiterinnen dabei erleben.

Der Neubau der Kita in Kusey ist fertig. Die Kinder blieben noch zu Hause, damit sich das Kita-Team und die Helfer darauf konzentrieren konnten, Kartons auszupacken, und Möbel zu schleppen, wie hier Sophie Wüstemann (links) und Hanka Schmidt.

Kusey - Die Kindertagesstätte in Kusey hat ab sofort eine neue Adresse. Das Haus der Zwerge befindet sich nicht mehr an der Dr.-Schultz-Lupitz-Straße, sondern am Lateiner Weg. Der Umzug hat begonnen. Das sind die ersten Eindrücke.